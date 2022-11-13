محمد صبحي ينعى سامي فهمي بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري-نعى الممثل المصري محمد صبحي صديقه الممثل سامي فهمي الذي توفي بعد صراع مع المرض، اذ قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعا صديقي الغالي وزميلي وأخي الفنان سامي فهمي، لقد تلقيت نبأ رحيلك بألم وأسى".

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وتابع صبحي: "شريط الذكريات بيننا لم يتوقف، آخرها من أسبوعين، رحمة الله عليك، كنت صديقًا وفيًا مخلصًا عطوفًا على من حولك وأولهم أنا، دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته، وللأسرة الصبر والسلوان، عزائي للصديقة الفنانة عايدة فهمي، شقيقة سامي، وإلى أسرته زوجته وابنته".





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