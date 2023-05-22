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الإثنين، 22-05-2023 04:40 م

محمد فؤاد يقترب من تصوير فيلمة الجديد "قلبي في نيويورك"

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الوكيل الإخباري- يقترب الفنان المصري محمد فؤاد من بدء تصوير فيلمه الجديد المنتظر بعنوان "قلبي في نيويورك".

ورأى فؤاد في تصريح مع "الوطن" المصرية أن الفيلم سيعيده إلى الشاشة الكبيرة بعد فترة غياب دامت 18 عاماً.

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وأشار فؤاد إلى أن فيلم "قلبي في نيويورك" سيكون مفاجأة للجمهور.
كما أكد الفنان المصري أنه لا يزال يعقد جلسات مكثفة مع صناع العمل، تمهيداً لتحديد موعد التصوير خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى استمرار  ترشيح أبطال للعمل.
وآخر عمل سينمائي لمحمد فؤاد كان فيلم "غاوي حب" في 2005، وشاركه بالبطولة حلا شيحة، رامز جلال، خالد الصاوي، أميرة العايدي، محمد مرزبان، رفيق محسن، وفاء السيد، هويدا الشافعي، مجدي السباعي، عبدالله مشرف وغيرهم.

 

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