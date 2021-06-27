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الأحد، 27-06-2021 04:39 م

محمد محيي يستعد لطرح 'بتاع زمان'

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الوكيل الإخباري - ستعد الفنان محمد محيي لطرح الأغنية السابعة من ألبوم "بتاع زمان"، وذلك بعد 4 أشهر من تقديم أغنية "أنت في دمي"، التي طرحت عبر موقع يوتيوب في فبراير الماضي.

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الشاعر هاني رجب في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الأغنية تم تسجيلها منذ 10 أيام، وهي من ألحان مديح محسن، وتوزيع محمد العشي، و نفاضل بين أكثر من اسم لها".


وأضاف: "الأغنية هي الثانية التي يقدمها الفنان محمد محيي من كلماتي في الألبوم، إذ تم تسجيل أغنية أخرى بعنوان (هربت)، ومن المقرر طرحها خلال الفترة القادمة".


الفنان محمد محيي طرح في فبراير الماضي سادس أغاني الألبوم، وهي بعنوان "أنت في دمي"، بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، ماستر أمير محروس.


وكان قد طرح قبلها، أغاني "بعدنا"، وهي من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، "سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي، و"قلت أخونه" كلمات نور حمدي، وألحان كريم حمدي، توزيع فهد، و"قضية" كلمات رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، توزيع فهد.

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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