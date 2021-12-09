.محمد نجاتي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد زوج منة عرفة

الوكيل الإخباري - كشف الفنان محمد نجاتي أنه تقدّم ببلاغ الى النائب العام ضد محمود المهدي زوج منة عرفة، بعدما نشر مقطع فيديو من أغنيته الجديدة وهو يسخر منه، مؤكداً أنه لن يتحدث عن هذا الأمر ثانيةً، وأنه بات في الوقت الحالي مع المحامي الخاص به الذي سيقيم دعوى ضد المهدي.

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وقال نجاتي في تصريحات صحافية إن الأمر في بدايته كان مع منتج العمل ومنة عرفة، وأنه ليس طرفاً فيه، ولن يسمح بالزجّ باسمه في أي أمر مرة أخرى، لأنه لم يؤذِ أحداً.

ونشر نجاتي بياناً أعلن فيه تقديمه بلاغاً ضد زوج منة عرفة إذ قال: "تقدّم الفنان محمد نجاتي ببلاغ إلى النائب العام حمادة الصاوي ضد محمود المهدي زوج منه عرفه متهماً إياه بالتحريض عليه بالضرب والإيذاء من خلال مقطع أغنيه قام الأخير بتصويرها وإذاعتها مهدّداً فيها الفنان محمد نجاتي بالضرب المبرح والذي يؤدي الى وضعه في الجبس لمدة شهرين وهو ما يعرّض حياته للخطر".



كما تقدّم نجاتي بشكوى ضد محمود المهدي ومنة عرفة إلى نقيب الممثلين أشرف زكي، يتهم فيها أيضاً محمود المهدي بالتحريض عليه بالضرب، من خلال مقطع مصوّر مطالباً النقابه باتخاذ الإجراء اللازم.

المصدر - لها