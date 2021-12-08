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الأربعاء، 08-12-2021 12:24 م

محمد نجاتي يرد على زوج منة عرفة

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الوكيل الإخباري - بعدما طرح الممثل محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة مهرجاناً بعنوان "حارقكو"، هاجم فيه الفنان محمد نجاتي، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما بسبب مشهد تمثيلي مع منة عرفة في أحد الأعمال الفنية.

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بعث نجاتي رسالة إلى المهدي من خلال تصريح صحافي قال فيه: "مش هردّ عليه لما يجيب سيرتي في أغنية أو فيلم، هو عاوز يفتح في الكلام، وبعدين هو إحنا مش ورانا حاجة غيره؟ اللي بيعمله ده شغل عيال صغيرة، والكبار هما اللي بيقفلوا المواضيع، وده ولد عاوز يلعب".

وتقول كلمات مهرجان "حارقكو"، الذي ذكر فيه المهدي الفنان محمد نجاتي: "فين اللي كان عاملي فيها الجولدبيرج، فين عمال يقول لك أنا والحديد، يبقى أنا فين شبه نجاتي، لسه شايفه مدغدغينو اتنين، وهيقعد في البيت شهرين".

 

المصدر - لها

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