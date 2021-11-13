السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 11:50 ص

محمد نجاتي يكشف حقيقة تسببه في طلاق منة عرفة

محمد نجاتي


الوكيل الإخباري - أعلن الممثل المصري محمد نجاتي أنه سيجتمع مع نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، وقال محمد: "سأجتمع مع دكتور أشرف زكي يوم الأحد؛ من أجل تقديم شكوى؛ للتحري عما إذا كانت قد وقعت منة عرفة في عقدها على عدم اللمس أم لا".

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وتابع: "وإذا تم ذلك؛ سيتم مساءلة جهة الانتاج؛ لعدم تعديلهم ذلك الأمر في السيناريو؛ حتى لا تتسبب في مثل هذه الأشياء؛ لأنه من الواجب علي أن أحترم أي تعاقد مبرم بين أشخاص".

 

وكشف عن تفاصيل المشهد الذي تسبب بطلاق الممثلة المصرية منة عرفة من زوجها الممثل المصري محمود المهدي، إذ رفضت أن يحملها بعد أن أغمي عليها، فتم تعديل المشهد بأن يمسك يدها لقياس النبض ، لكن رفضت هذا أيضاً.

 

واختتم: "بعدها قرر المخرج التدخل وقرر ان يتم تمثيل المشهد؛ ولكن فوجئت في اليوم التالي أخبروني ان منة عرفة قد تم طلاقها بسبب هذا المشهد وهو ما استغربته للغاية".

 

المصدر - الفن 

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