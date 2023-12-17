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الأحد، 17-12-2023 03:02 م

محمد نور طرح جديده الغنائي وإبنته عليا بطلة الأغنية - فيديو

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الوكيل الإخباري - صدرت أحدث أغنيات النجم المصري محمد نور بعنوان "عليا" حصرياً على موقعي "يوتيوب" و"ساوند كلاود"، باللهجة المصرية .

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وجاء النص من السهل الممتنع في وصفه للحب والغزل، وتمحورت فكرة الأغنية على "عليا" تلك الفتاة الجميلة والمختلفة عن غيرها من الفتيات.

وعلى صعيد الصورة، شاركت عليا ابنة محمد نور والدها في الفيديو كليب، حيث كانت الصورة حقيقية وواقعية بين الأب وإبنته، حيث الإهتمام والحرص من الوالد على إبنته ومشاركته لتفاصيل حياة صغيرته.

 

 

لها 

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