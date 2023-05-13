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السبت، 13-05-2023 03:38 م

محمد هنيدي يسخر من عطل "فيسبوك" بطريقته الكوميدية

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الوكيل الإخباري- تسبب العطل الذي أصاب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس (لجمعة)، في خروج عدد من الفنانين للتعليق على ذلك الأمر، وكان أول المعلقين الفنان محمد هنيدي، الذي سخر من عطل فيسبوك، بعد أن قام التطبيق بإرسال طلب إضافة تلقائي بمجرد أن تزور البروفايل الخاص بأي شخص.

ونشر هنيدي، على حسابه الخاص على التطبيق الأشهر في العالم، صورة له من فيلم "وش إجرام" والذي قام فيه بدور شخص يدعى "طه"، وهو أمام طلبات الإضافة التي أرسلها حسابه رغماً عنه، وعلق عليها قائلاً: "الفيسبوك وهو بيبعت إضافات للكل دلوقتي.. هل خدت بالك من التفاصيل الدقيقة إخراجيًا إن كل اللي بيبعت ليهم طه طلبات البنات اللي متجوزهمش".

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من ناحية أخرى ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلم "الجواهرجي" الذي انتهي من تصويره مؤخرًا، ليشارك به في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، ويشاركه في بطولته منى زكي، لبلبة، الراحل أحمد حلاوة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.


 

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