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الخميس، 24-11-2022 12:27 م

محمد هنيدي يُعلق على ما قام به المنتخب الالماني بمونديال قطر

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الوكيل الإخباري- علق الفنان محمد هنيدي على ما قام به المنتخب الألماني في الملعب بالتقاط صورة جماعية " واضعين ايديهم على افواههم" قبيل انطلاق مباراتهم الأولى في كأس العالم 2022، وذلك على خلفية خلاف مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن منعهم من ارتداء زي يحمل شارة "المثليين".

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وكتب هنيدي بتغريدة عبر حسابه الخاص في تويتر  واصفاً لاعبي المنتخب الألماني بالعجرفة والبلطجة :"تخيل كم العجرفة والبلطجة .. ان حد يدخل بيتك وعايز يفرض رأيه عليك بالعافية ويدعوا لحاجات انت ودينك وعاداتك وتقاليدك ومجتمعك رافضينها .. أوعى تخاف تدافع عن افكارك مهما كان الثمن"

 

 


 




 

 


 

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