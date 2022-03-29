محمود التركي يشعل الأجواء في إكسبو دبي - صور

الوكيل الإخباري - أشعل الفنان العراقي الشاب محمود التركي حفلاً غنائياً في ساحة الإستدامة بمعرض "إكسبو 2020 دبي" في إطار حفلات "موسيقى في شوارع إكسبو".



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وأضفى محمود أجواء حماسية وقدم باقة من أغانيه منها: " أشمك، تعال، تدرون اشقلي، وأغنية 6 إلاّ"، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة بالحفل والتنظيم الذي ساد على هذه المناسبة التي حضرها كثر.



الجدير بالذكر أن محمود يستعد حالياً لإصدار مجموعة من الأغنيات المنفردة وإحياء عدد من الحفلات الغنائية، بعد أن انتهى من جولته الغنائية بين كندا وأمريكا والكويت والإمارات، وعدد من الدول.









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