مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا

الوكيل الإخباري - كشف إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب السبب الحقيقي لغياب الفنانة عن مواقع التواصل الاجتماعي طوال الفترة الماضية، حيث نشر عبر حسابه الشخصي في "تويتر" تغريدة أكد فيها أن شيرين لم تعُد تدير أياً من صفحاتها على مواقع التواصل.



وكتب صالح قائلاً: "جمهور‫ شيرين‬ العظيم، ناس كتير جداً بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا... كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة، في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب ورا ده، لو كان في إيدي كنت نزلت كل حاجة على صفحتها، شكراً لدعمكم الدائم".



من ناحية أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "عودتني الدنيا"، خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نابلسي، كما تستعد لإحياء حفل غنائي بدبي في 28 نيسان/أبريل ضمن حفلات عيد الفطر.



وكشف الشاعر أحمد المالكي عن تفاصيل الأغنية، حيث نشر بوستر الأغنية عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام"، وعلّق عليه قائلاً: "كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، وتوزيع نابلسي".

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