الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

حقيقة تعرض الاردن لمنخفض جوي عميق وهطول الامطار الغزيرة

لافروف يكشف تفاصيل المباحثات مع طالبان

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العموش

الامن العام : نحقق في شكوى السطو على مندوب مبيعات

الأسد يصدر قانونا لتأسيس صندوق سيساهم في حل أزمة الكهرباء في سوريا

صندوق الطاقة..آلية جديدة للتوسع بتوزيع السخان الشمسي المدعوم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني 'دحنون ديرتنا '

سند أخضر يتطلب تحميل التطبيق دون تفعيل الحساب

الثلاثاء، 19-10-2021 01:18 م

مريم أوزرلي تعود للشاشات بعمل جديد

1047746770_0_0_1993_1406_638x450_80_0_0_5b48254f5e6cfa26c7baa175a1e57a57


الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام تركية ان الممثلة التركية مريم أوزرلي قد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من المقرر ان يصوّر في العام المقبل، وبالتحديد في شهر نيسان، لكن لم يُعرف بعد طبيعة دورها.

اضافة اعلان

على صعيد آخر كانت قد فاجأت مريم أوزرلي متابعيها في الفترة الأخيرة بـ جلسة تصوير نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

وظهرت أوزرلي بإطلالة غريبة مليئة بالألوان إذ شبّه البعض ملابسها بالدجاجة خصوصا أن تصميمها يوحي بذلك.

 

وترك لها عدد من متابعيها الكثير من التعليقات الطريفة.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2930569321

أول صورة لـ وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى من داخل منزله

557475ad-0fca-4b96-b1c6-3e8c1b298055

بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني 'دحنون ديرتنا '

logo-walt-disney

ديزني تؤخر عرض أفلام بينها دكتور سترينغ بسبب كورونا

Mohamed-Saad-678x381

محمد سعد يعود بفيلم جديد بعد غياب 3 سنوات

جاد-ابو-علي-780x470-1

الموت يفجع الفنان جاد أبو علي

66

فنانون يهنئون متابعيهم بمناسبة المولد النبوي الشريف

أخبار متعلقة
الفنانة-الأردنية-ديانا-كرزون

ديانا كرزون تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صور

20190207174716-e1620344247915

دانييلا رحمة تشوق متابعيها لمسلسل للموت 2 - صور

2ipj-11-730x438

الله لا يحرمنا منك.. صابر الرباعي يساند وائل كفوري بعد تعرضه لحادث

كارينا-كابور

هكذا احتفلت كارينا كابور بعيد زواجها - صورة

ليلي-كولينز

​ليلي كولينز​ تشعل مواقع التواصل في آخر ظهور لها- صورة

الفنانة-المصرية-ياسمين-صبري

ياسمين صبري تتعرض لسخرية بسبب منشور - صورة