مريم أوزرلي تعود للشاشات بعمل جديد

الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام تركية ان الممثلة التركية مريم أوزرلي قد تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من المقرر ان يصوّر في العام المقبل، وبالتحديد في شهر نيسان، لكن لم يُعرف بعد طبيعة دورها.





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على صعيد آخر كانت قد فاجأت مريم أوزرلي متابعيها في الفترة الأخيرة بـ جلسة تصوير نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت أوزرلي بإطلالة غريبة مليئة بالألوان إذ شبّه البعض ملابسها بالدجاجة خصوصا أن تصميمها يوحي بذلك.

وترك لها عدد من متابعيها الكثير من التعليقات الطريفة.

المصدر - الفن

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