ديانا كرزون تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صور

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة ديانا كرزون مجموعة من الصور الجديدة، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها جميلة للغاية ومتألقة، وأرفقت ديانا الصور بتعليق قالت فيه :"عش حياتك فخوراً بنفسك، كن قوياً لأجلك، فالحياة لن تكون كما تريدها دائماً".



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إطلالة ديانا هذه حصدت أصداء كثيرة من متابعيها، الذين احبوا صورها كثيراً، وأثنوا على كلامها الذي كتبته، وعبروا عن محبتهم لها، وكان من بين تعليقاتهم "يا جمالو"، "فدوه"، سوبر ستار قلبي"، "اسم الله عليكي يا روحي انت"، "والله انك قمر الله يحميكي".







المصدر - الفن