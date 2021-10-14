الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 12:05 م

ياسمين صبري تتعرض لسخرية بسبب منشور - صورة

الفنانة-المصرية-ياسمين-صبري


الوكيل الإخباري - واجهت الممثلة المصرية ياسمين صبري موجه من الإنتقادات والسخرية بعد أن شاركت المتابعين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بمنشورات تتحدث عن الفلسفة والحب.

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فردت ياسمين بتدوينات أخرى، قالت فيها: "بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم، وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم".


وتابعت: "بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي. كون حذر من احكامك فإنك تجذبها الى عالمك".


وكانت إحتفلت ياسمين صبري باليوم العالمي للفتاة على طريقتها الخاصة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي.


فنشرت صورة لها وكتبت تعليقاً عليها: "لكل فتاة، كل عام وانتي قوية وطموحة وذكية وجميلة وسعيدة".


وتفاعل المتابعون مع الصورة، إذ أثارت إعجابهم وتداولوها في حساباتهم.

 

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