ياسمين صبري تتعرض لسخرية بسبب منشور - صورة

الوكيل الإخباري - واجهت الممثلة المصرية ياسمين صبري موجه من الإنتقادات والسخرية بعد أن شاركت المتابعين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي بمنشورات تتحدث عن الفلسفة والحب.

اضافة اعلان

فردت ياسمين بتدوينات أخرى، قالت فيها: "بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم، وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم".



وتابعت: "بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي. كون حذر من احكامك فإنك تجذبها الى عالمك".



وكانت إحتفلت ياسمين صبري باليوم العالمي للفتاة على طريقتها الخاصة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي.



فنشرت صورة لها وكتبت تعليقاً عليها: "لكل فتاة، كل عام وانتي قوية وطموحة وذكية وجميلة وسعيدة".



وتفاعل المتابعون مع الصورة، إذ أثارت إعجابهم وتداولوها في حساباتهم.

بداخلي سلام وحب لا يهزه ضجيج العالم.

وكل نظرة ضيقة لشخص ما هي إلا انعكاس لما بداخلهم.

بداخلي نور وصفاء لا يعكره ما يدور بخارجي.

كون حذر من احكامك فإنك تجذبها الي عالمك.

🙏❤️ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) October 10, 2021\

المصدر - الفن اظهار أخبار متعلقة

