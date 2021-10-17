الأحد 17-10-2021
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الأحد، 17-10-2021 03:49 م

دانييلا رحمة تشوق متابعيها لمسلسل للموت 2 - صور

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الوكيل الإخباري - شوّقت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، بصورة نشرتها تظهر فيها وهي مستلقية على ظهرها بين أوراق الخريف المتساقطة، وعلّقت على الصورة قائلة:" صرت بعالم تاني للموت 2 ادعولنا الموسم الثاني".

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ويشار الى أن فريق عمل المسلسل احتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة في كواليس التصوير مع جميع أبطال العمل وكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر.


يذكر أن مسلسل "للموت" عُرض في شهر رمضان 2021 وحقق نجاحاً كبيراً الأمر الذي دفع شركة الإنتاج إيغل فيلمز لصاحبها السيد جمال سنان، لإنشاء جزء ثانٍ منه لعرضه في شهر رمضان المقبل من عام 2022.



 

المصدر - الفن 

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