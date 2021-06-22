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الثلاثاء، 22-06-2021 11:56 ص

مستجدات قضية طفل 'ذا فويس' المتهم بالشروع في قتل زميله

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الوكيل الإخباري - جددت النيابة المصرية، مساء الأحد، إيداع معاذ عيسى طفل "ذا فويس كيدز" المتهم بالشروع في القتل وغرس مفتاح سيارة في رأس زميله، 15 يوما إضافية فى دار رعاية الأحداث.

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وكانت النيابة أمرت في 14 يونيو الجاري بإيداع الطفل لمدة أسبوع بإحدى دور الملاحظة، وأخطرت خط نجدة الطفل بالواقعة لاتخاذ إجراءاته مع استكمال التحقيقات.

 

كما كشفت تفاصيل التحقيقات الأولية فى الواقعة، موضحة أنها تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه يفيد بنشوب مشادة بين نجله وبين الطفل المتهم تعدى خلالها الأخير على ابنه بآلة حديدية كانت بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى.

 

وأوضحت أنها اطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة ومؤديًا لكسر فيها، مشيرة إلى أنها سألت طفلًا شاهد الواقعة، فأقر بتعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما.

 

حالته حرجة
وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على الطفل معاذ عيسى، متسابق "ذا فويس كيدز"، الأسبوع الماضي.


وقالت شيماء حجازي والدة الطفل الضحية، حسن علوان، إن حالة ابنها مازالت حرجة حيث يرقد في العناية المركزة بعد إجراء حراجة عاجلة، لإزالة جزء من الآلة الحديدية داخل رأسه، فضلا عن معاناته من ارتفاع شديد في ضغط الدم.


يذكر أن الطفل عيسى كان انضم إلى برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الثالث في العام 2020، ووقتها ظهر يغني للفنان أحمد عدوية أغنية "عيلة تايهة"، ونال إعجاب المدربين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، وخرج عيسى من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.

 

المصدر - العربية 

 




 

 


 

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