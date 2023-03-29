مسلسل "زقاق الجن".. ناجي سعد مينة متهم بخطف وقتل الأطفال

الوكيل الإخباري- تطورت الأحداث في الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل البيئة الشامي "زقاق الجن" بشكل متصاعد، حيث أثارت قصة ناجي ويجسد دوره الفنان سعد مينة بشأن الجرائم التي تطال أطفال الحي، فضول الجمهور.

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كما تساءل العديد من المتابعين عن سر دفاع أبو نذير "الفنان السوري أيمن زيدان" المعروف بقسوته وجبروته المستميت عن ناجي وتعاطفه الشديد معه.



وكشفت الحلقة السادسة عن خلافات سابقة جمعت أبو نذير بزوجته السابقة شيماء "أمل عرفة" قبل انفصالهما، حيث استذكرت الأخيرة رؤيتها لـ ناجي الذي يهابه الجميع لاعتقادهم بتعامله مع الجن ووجود لعنة تصيب كل من يقترب منه، وهو يحمل طفلا خلال فترة زواجها بأبو نذير في البستان.



وتؤكد شيماء خلال تقديم إفادتها للمخفر بعد وفاة ابن شقيقها نادر، أن زوجها السابق أبو نذير دافع حينها بشكل مستميت عن ناجي، وأعربت عن قلقها وشكّها بالأخير ووجود صلة بينه وبين حالات اختفاء الأطفال وقتلهم.



وخلال الحلقة يختفي أحد أطفال الحي، فتشعر عائلته بقلق شديد حتى لا يلقى مصير الأطفال السابقين، ويطلب شباب الحي بالعثور على ناجي والقبض عليه، ويصفونه بـ "اللقيط"؛ ما يثير غضب أبو نذير الذي يؤكد أنه شاب خلوق ولا يمكن أن تكون له أي صلة بالجرائم.



وأثار إصرار أبو نذير على مساعدة ناجي والدفاع عنه تساؤلات عديدة بين الجمهور، وتوقع بعضهم أن يكون ابنه السري الذي يخفيه عن الجميع لا سيما أنه سبق وأن حاول أن يزوجه من صبحية "إمارات رزق"، ويدعمه ماديًا بشكل مستمر.



في المقابل، توقع بعض آخر ألا يكون لناجي أي علاقة بالجرائم المتعلقة بمقتل الأطفال، وأن النهاية صادمة وغير متوقعة. كما ربط متابعون قصة ناجي بالفيلم الأمريكي الشهير The Green mile التي تدور عن شخص عملاق مخيف يخشاه الجميع يتورط في جريمة قتل فتاتين ليتضح في النهاية أنه كان يحاول مساعدتهما من شخص اعتدى عليهما .



وناجي هو شاب يخشاه سكان الحارة بسبب عينة البيضاء وشكله المخيف، وتعمل والدته وتجسد دورها أمانة الوالي في "السحر والشعوذة"، ويعتقد سكان الحي أن هناك لعنة تصيب كل من يحاول إيذاءه.





فوشيا