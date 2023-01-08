مشهد مؤثر لـ شاليمار والدة وديع جمعها بـ جورج وسوف في مراسم عزاء ابنهما -صور

الوكيل الإخباري-تصدر خبر وفاة الابن الأكبر للفنان جورج وسوف وديع حديث منصات التواصل الاجتماعي منذ اعلان وفاته بمضاعفات عملية جراحية لتكميم المعدة مساء يوم الجمعة و لغاية اللحظة .



ونقلت وسائل اعلامية صور ومقطع فيديو مؤثر للحظة لقاء والدة وديع "شاليما شبلي " بزوجها الفنان جورج وسوف في بيت العزاء حيث ظهرت الى جانب زوجها وهي تبكي بحرقة وتقبل يديه لتواسيه على فقدان ابنهما الأكبر .





وكان قد كشف الإعلامي نيشان في تصريحات صحفية، أن نجل جورج وسوف، تعرض لأزمتين قلبيتين قبل وفاته، قائلًا: وديع تعرض لأزمتين قلبيتين مرتين، وتفاقم الوضع ولم ينجوا، لآخر لحظات في حياته كان يقاوم بداخل غرفة العناية ولكن لم ينجوا.

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