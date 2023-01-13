الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 09:04 م

مصر .. أول إجراء ضد المذيعة ياسمين عز

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الوكيل الاخباري - أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ المصري، قرارا بإحالة ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس بقناة mbc مصر للتحقيق معها فيما هو منسوب إليها من مخالفات مهنية وقانونية.اضافة اعلان

 
وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في بيان، إن القرار جاء بناء على توصيات المرصد الإعلامي التابع للنقابة، بالإضافة إلى الشكاوى العديدة التي وردت إلى النقابة من جهات كثيرة، وفقا لموقع القاهرة 24.
 
وأصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بيانا، أعلن فيه وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات، رفضه وعميق استيائه من المحتوى المسيء الذي يقدم من خلال برنامج كلام الناس المذاع على قناة MBC مصر، للمذيعة ياسمين عز، والذي يمثل إهانة وتحقيرا وتقليلا من شأن المرأة المصرية ويضر بها، كما يعد المحتوى موجها لتغييب الوعي المجتمعي، بما يتم إنجازه على أرض الواقع من جهود حثيثة لتمكين المرأة المصرية.
 
جدير بالذكر أن المجلس القومي للمرأة أعلن أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد البرنامج، حيث تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يعبرن عن رفضهن لهذا المحتوى المسيء. ( البيان )
 

 




 

 


 

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