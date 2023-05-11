مصر.. المحكمة تصدر حكمها النهائي ضد الفنان محمد رمضان

الوكيل الإخباري- أيّدت محكمة استئناف الاقتصادية الحكم الصادر بتغريم النجم المصري محمد رمضان 300 ألف جنيه، في دعوى السب والقذف المقامة ضده من قبل مواطنه الإعلامي المصري عمرو أديب.

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ويُعد هذا الحكم واحداً من ضمن أربع عرائض قدّمها المحامي طارق جميل سعيد، بصفته وكيلاً عن الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك في الاتهامات المقدَّمة ضده في السبّ والقذف والتشهير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى من دون ترخيص.



وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم محمد رمضان تعمّد إزعاج المجني عليه آنف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبيّنة في الاتهام الوارد بالتحقيقات.

لها

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