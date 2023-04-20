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الخميس، 20-04-2023 11:27 ص

محمد رمضان يرد على تعليق أردني على جعفر العمدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الخاص على "انستجرام " ورد على تعليق مشاهد اردني حول مسلسل جعفر العمدة 

وقال المتابع محمد من الاردن بمقطع الفيديو  :"  شكرا يا محمد رمضان انك حركت مشاعرنا .. نحنا عنا بالاردن حظر تجول وقت عرض مسلسل جعفر العمدة " معبراً عن شدة حب الشعب الاردني للمسلسل والتشوق لاحداثه .

ليرد رمضان :" كل الحب للأردن الحبيبة "

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