محمد رمضان يرد على تعليق أردني على جعفر العمدة - فيديو

الوكيل الإخباري - شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الخاص على "انستجرام " ورد على تعليق مشاهد اردني حول مسلسل جعفر العمدة



وقال المتابع محمد من الاردن بمقطع الفيديو :" شكرا يا محمد رمضان انك حركت مشاعرنا .. نحنا عنا بالاردن حظر تجول وقت عرض مسلسل جعفر العمدة " معبراً عن شدة حب الشعب الاردني للمسلسل والتشوق لاحداثه .



ليرد رمضان :" كل الحب للأردن الحبيبة "

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