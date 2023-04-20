محمد رمضان يرد على تعليق أردني على جعفر العمدة - فيديو

الوكيل الإخباري - شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الخاص على "انستجرام " ورد على تعليق مشاهد اردني حول مسلسل جعفر العمدة
وقال المتابع محمد من الاردن بمقطع الفيديو :" شكرا يا محمد رمضان انك حركت مشاعرنا .. نحنا عنا بالاردن حظر تجول وقت عرض مسلسل جعفر العمدة " معبراً عن شدة حب الشعب الاردني للمسلسل والتشوق لاحداثه .
ليرد رمضان :" كل الحب للأردن الحبيبة "
محمد رمضان يرد على تعليق أردني على جعفر العمدة#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/kfye7NSJyz— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 20, 2023