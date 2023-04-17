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الإثنين، 17-04-2023 02:43 م

مخرج "جعفر العمدة" يكشف سرّ نجاحه مع محمد رمضان

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الوكيل الإخباري- تحدث المخرج محمد سامي عن النجم محمد رمضان ودوره في مسلسل "جعفر العمدة"، واصفاً إياه بأنه "أشطر ممثل في مصر"، ومؤكداً أن نجاح المسلسل لم يكن صدفة بل هو نتاج مجهود عدد كبير من العاملين فيه.

وقال سامي خلال حواره مع برنامج "Et بالعربي": "بيني أنا ومحمد رمضان كيميا واستيعاب أفكار بعض مش كل الممثلين أقدر أطلب منهم نفس الطلبات اللي بطلبها من رمضان في التمثيل لأن قدراته غير عادية، وأنا معايا ممثل بالشكل دا بكتب وأنا مرتاح ومحمد بيجد معايا الحاجة اللي بيبحث عنها وبيسلم وبيثق في اللي بعمله".

وتحدث عن كواليس التحضير لمسلسل "جعفر العمدة" فقال: "أول حاجة قولتها لمحمد عن الشخصية أنه "جنتلمان شعبي" كنت ببني شخص مبني على فكرة التناقضات وهو فيه العادات اللي تخلي الناس تتوحّد مع الشخصية وبأنه يقدس العائلة"


وأضاف: "اتصلت بمحمد مرة قبل التصوير بأسبوع قولتله لو "جعفر" متقدمش بطريقة يتحب ويدخل القلوب مش هينجح، وهو بيتناقش قبل كل شغل ووعدني أنه هيقدم أقصى ما عنده، هو ممثل مش عادي".

وأشار محمد سامي إلى أنه "يحب ويحترم كل الممثلين ولكن في رأيه محمد رمضان أشطر ممثل في مصر ومش عايز حد يبقى زعلان من اللي بقوله لكن الحقيقة محمد قدراته التمثيلية مش عادية في ممثلين كتير وكلهم لا يستهان بهم لكن هبقى دايماً منحاز لمحمد رمضان لأن أكبر نجاحاتي معاه ومفيش مرة اعتمدت عليه وخذلني وبقول دايماً بدي لمحمد سنتيمتر يرجع متر".

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