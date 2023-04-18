محمد رمضان يكشف مفاجأة عن حلقة اليوم من جعفر العمدة قبل عرضها - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة لشخصية "جعفر".



وكتب : "حلقة النهاردة السابعة و العشرون فيها لحظة مهمة و مستنينها من بدري .. مستني رأيكم .. ثقة في الله نجاح".



ويتم عرض مسلسل "جعفر العمدة" منذ بداية رمضان ويشارك محمد رمضان البطولة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، أحمد داش ونخبة من النجوم .



تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة حول محمد رمضان الذي يجسد دور جعفر العمدة، والذي يعيش في حي السيدة زينب وهو متزوج من 4 نساء ضمن إطار درامي اجتماعي كما يعيش العمدة جعفر حياة مأساوية لعدة سنوات بسبب فقدان ابنه الذي اختطف على يد أشخاص مجهولين . ( مصراوي )



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