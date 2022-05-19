مصر تنعى وفاة مخرج كبير بعد صراع مع المرض -صورة

الوكيل الإخباري-توفي المخرج المسرحي المصري عبد الرحمن الشافعى أمس الأربعاء 18 ايار عن عمر يناهز 83 عام بعد صراع مع المرض.

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واعلن خبر وفاته نجله الناقد المسرحي الكبير محمد الشافعي، الذي كتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " : "بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم".

وتابع: "انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي عبدالرحمن الشافعي، تقام الجنازة الخميس ظهرا من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، ونرجو له الدعاء بالرحمة والمغفرة".







ونعت وزارة الثقافة المصرية المخرج وقالت ان فن المسرح فقد أحد فرسانه ورواده، وأضافت أن الراحل من كبار المبدعين الذين شكلوا الحركة المسرحية المصرية، وأن اعماله تميزت بشكل ومضمون اختلف عن المسرح التقليدي وحملت الطابع المصرى الخالص، وقدمت العزاء لأسرته أصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته ، وفق ما نقلت وسائل اعلام مصرية .



يذكر أن من اهم اعماله في الاخراج المسرحي ، ياسين وبهية، آه يا ليل يا قمر، كفر أيوب، سنبلة قمح على قبر جمال، أدهم الشرقاوي، أمسية عن ببرم التونسي، عرسان هنية، شلبية الغازية، شفيقة ومتولي، شرخ في جدار الخوف، على الزيبق. وهنا القاهرة.



