وفاة نهى في كسر عضم تتصدر الترند والجمهور في حالة حزن

الوكيل الإخباري-شكلت الحلقة الواحدة والثلاثون من مسلسل "كسر عضم" حالة من الحزن والتأثر لمتابعي العمل وذلك عقب وفاة شخصية "نهى" التي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة نانسي خوري.

اضافة اعلان

واختارت "نهى" أن تموت وتضحي بنفسها من أجل حماية صديقتها "يارا" حيث تعرضت للخطف وطلب منها الاتصال بصديقتها من أجل نصب كمين لها إلا أن نهى أخبرت "يارا" في الحقيقة غدراً على الهاتف ليقوم الخاطف بطعنها سكيناً في رقبتها لتموت من بعدها.



وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مجزأ للمشهد معربين عن حزنهم الشديد لانتهاء شخصية "نهى" لكونها شخصية مرحة وطريفة بالعمل، حيث أن المسلسل مكون من ٣٣ حلقة ومن المرجح أن يكون له جزء ثانٍ لكن تطلق الشركة المنتجة أي بيان حتى الآن.



وكان قد علم موقع الفن في وقت سابق من مصادره الخاصة عن مصير شخصية نهى، كما أكد المصدر أن شخصية يسار مصيرها الموت أيضاً، في حين "الحكم" فايز قزق سوف يستعد للهروب خارج البلاد لكن يتم القبض عليه قبل أن يقوم بفعلته.



الفن