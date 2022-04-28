مصير الجزء الثالث من للموت

الوكيل الإخباري - على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني من مسلسل "للموت"، لكن ذلك لن ينقذه من دائرة النقد الذي يصوَّب عليه لجهة أدوات أو أحداث القتل التي حصلت، وممارسات لا تليق بالمسلسل ولا بعرضه في موسم رمضان.



رغم ذلك، أشارت نواعم قبل وقت إلى نية الممثلة ماغي بوغصن أو عزمها على تقديم موسم ثالث من السلسلة، ويبدو أن إحياء عمر وإنقاذه من قبل جنى سيحملنا حتماً إلى جزء ثالث، فيما لم تؤكد أو تنفي شركة الصباح ذلك بانتظار يوم الأحد وهو موعد الحلقة الأخيرة من السلسلة التي لاقت رواجاً ونسبة حضور مرتفعة.



وبحسب إحصاءات شاهد، فقد حقق "للموت 2" النسبة الأعلى من حيث المشاهدة في الكويت قبل أيام، ولا يزال ضمن التوب 5 للمسلسلات بحسب محرك تويتر داخل المملكة العربية السعودية.

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يُذكر أخيراً أن الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة لا ترى من الناحية المنطقية ضرورة إنتاج الجزء الثالث، فيما تستمر المشاورات بين فريق العمل والشركة والممثلين في حال قرروا العمل على إنتاج موسم ثالث.

نواعم