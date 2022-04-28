الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نقيب المطاعم يتوقع ارتفاع الطلب على الوجبات السريعة 60%

المالية: ارتفاع في الإنفاق خلال أول شهرين من العام الحالي

المواصفات تعلن استمرار جولات التفتيش وتلقي الشكاوى خلال العيد

انخفاض أسعار الذهب محلياً

ايعاز من مدير الجمارك بشأن مرور زوار العقبة خلال العيد

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

الصناعة والتجارة: خطة رقابية على الأسواق خلال العيد

الأوقاف تعلن برنامج قيام ليلة القدر - تفاصيل

إنجاز 51 ألف بيان جمركي خلال الربع الأوّل من 2022

الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار الدوام يوم الجمعة

الخميس، 28-04-2022 12:51 م

مصير الجزء الثالث من للموت

(9) Shahid VIP- للموت 2- محمد الأحمد ودانييلا رحمة


الوكيل الإخباري - على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني من مسلسل "للموت"، لكن ذلك لن ينقذه من دائرة النقد الذي يصوَّب عليه لجهة أدوات أو أحداث القتل التي حصلت، وممارسات لا تليق بالمسلسل ولا بعرضه في موسم رمضان.

رغم ذلك، أشارت نواعم قبل وقت إلى نية الممثلة ماغي بوغصن أو عزمها على تقديم موسم ثالث من السلسلة، ويبدو أن إحياء عمر وإنقاذه من قبل جنى سيحملنا حتماً إلى جزء ثالث، فيما لم تؤكد أو تنفي شركة الصباح ذلك بانتظار يوم الأحد وهو موعد الحلقة الأخيرة من السلسلة التي لاقت رواجاً ونسبة حضور مرتفعة.
 
وبحسب إحصاءات شاهد، فقد حقق "للموت 2" النسبة الأعلى من حيث المشاهدة في الكويت قبل أيام، ولا يزال ضمن التوب 5 للمسلسلات بحسب محرك تويتر داخل المملكة العربية السعودية.

اضافة اعلان


يُذكر أخيراً أن الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة لا ترى من الناحية المنطقية ضرورة إنتاج الجزء الثالث، فيما تستمر المشاورات بين فريق العمل والشركة والممثلين في حال قرروا العمل على إنتاج موسم ثالث.

 

نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10375_large

وفاة ممثل عالمي داخل غرفته في ظروف غامضة

329446_0

أصالة تشيد بهذا الممثل بسبب مسلسله الرمضاني

6269db4f4c59b71d9335255b

محمد عبده تحت الهجوم بسبب انتقاده عبد المجيد عبدالله

f367a98b-2e3e-4b52-a361-6b423ff13c4e

أحمد السقا ينافس في عيد الفطر بفيلم العنكبوت

294808_36_1607675737

أنجيلا بشارة تقاضي وائل كفوري

5e2e3571e7906e74e2c4add96d75d047

شاهد..شقيق تيم حسن حديث المواقع