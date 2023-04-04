مضاعفات صحية جديدة لمحمد فؤاد بسبب مقلب رامز جلال

الوكيل الإخباري - ترددت أنباء بإصابة الفنان محمد فؤاد في العمود الفقري وذلك بعد مقلب الفنان رامز جلال في برنامج رامز نيفر إند والذي تسبب في تعرض الفنان المصري لنزيف في جرح لعملية جراحية خضع لها قبل المقلب بأيام قليلة.



وكشفت وسائل إعلام مصرية عن إصابة الفنان محمد فؤاد، وذلك بعد أيام من اتهام الطبيب المعالج للفنان محمد فؤاد، رامز جلال بارتكاب جريمة.



ووقع الفنان محمد فؤاد ضحية لمقلب رامز جلال ولم يتوقف الأخير عن تنفيذ المقلب حتى بعد إعلان الفنان المصري خضوعه لعملية تكميم للمعدة قبل أيام من حضوره للبرنامج.



واتهم الدكتور أسامة ياسين، الطبيب المعالج لمحمد فؤاد، رامز جلال بارتكاب جريمة وكتب في منشور: "مع كامل احترامي لمحتوى البرنامج فأنا لست ناقد فني وليس مؤهلا تماما أن أحكم على البرنامج لأني طبيب أحترم مهنتي ولا اتدخل في مهنة أخرى أجهل فيها ما هو تدقيقا الصواب من الخطأ".

اضافة اعلان



وعبر الطبيب المصري عن غضبه في منشوره قائلاً: "لكن عندما يعلن محمد فؤاد النجم الذي كثيرا نحترمه وقد أتم فقط ١٥ يوما على إجراء العملية وأن يكون رامز على دراية كاملة بأنه تعرض لعملية لا تصنف إلا أنها كبرى ذات مهارة وتحتاج توخي الحذر والحيطة إلى أن يتم الالتئام بالكامل.. فكيف بعد أن أعلن فؤاد عن عمليته في أول ٥ دقائق من البرنامج أن يتعرض لمثل هذه الجريمة الشنعاء التي يمكن أن تودي بحياته وخصوصا مع الهبد اللي كان بيحصل في الراجل بدون أدنى تفكير أو مسؤولية في حياة هذا الإنسان ذو القيمة والقامة".



وأضاف: "كيف تدنت الأخلاق لمستوى اللامسؤولية في سبيل إسعاد جمهور هو ليس سعيدا بما حدث.. ما يحدث هو عبارة عن فوضى عارمة لحقوق المرضى في التعافي والأطباء في إبداء الرأي والنصيحة تضحية من أجل انحدار الذوق العام والهيافة المجتمعية التي أعطت لمثل هذه البرامج مساحة من عقول المصريين العقلاء".



وحمل طبيب محمد فؤاد المسؤولية كاملة لرامز جلال وكتب: "من هنا يجب على البرنامج تحمل كافة المسؤولية عن سلامته وتعافيه وخصوصاً بعد تصريح فؤاد أنه لسه عامل عملية ولم يؤخذ في الاعتبار بتاتا مم يعبر عن أن إسعاد الجمهور واللهو العام بقى أهم من البني آدمين.. كل الشكر والتقدير لمحمد فؤاد إنه استحمل اللي حصل فلولا توفيق الخالق سبحانه وتعالى ورحمته، كان ممكن لا قدر الله أن نفقد فنان عظيم لمجرد اللهو والعبث الأخلاقي".

ليالينا