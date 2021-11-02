الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

الامن العام يكشف سبب ازمة السير الخانقة على طريق المطار

المعايطة : خطة تنفيذية لنتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية

لجنة الاوبئة : علمية التدريس الوجاهي مستمرة

إطلاق حملة عمان بيتنا للعام الثاني عشر على التوالي

استقرار أسعار الذهب عالميا

الصحة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز خدمات الطوارئ

مندوبا عن الملك عويس يطلق فعاليات مؤتمر صورة الأردن في العالم في مئة عام في الهاشمية

إطلاق مشروع ترميم الآثار القديمة في موقع أم قيس

عجلون: ندوة علمية حول السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة

مواقع طقس : ارتفاع على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

الثلاثاء، 02-11-2021 04:37 م

مكسيم خليل يهنئ شقيقه بخطوبته - صورة

WhatsApp-Image-2020-05-03-at-5.15.05-PM


الوكيل الإخباري - نشر النجم السوري مكسيم خليل صورة لشقيقه الأصغر  عمرو مع عروسه رهف، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام"، حيث حرص على تهنئته بمناسبة خطوبته.

اضافة اعلان

 

وتمنى مكسيم لشقيقه عمرو هاني خليل، وعروسه أن يكملا حياتهما بالحب، وأن يسود علاقتهما الأمان والسلام، متابعاً: "ألف مبروك الخطوبة".

 

 

 

ورد "عمرو" على مكسيم، في تعليق له، فكتب قائلاً: "الله يخليلي ياك أخي أبو هاني أنت السند الحقيقي بالحياة.. بكل مراحل حياتي معي وجنبي بكل تفصيل".

المصدر- لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-151748-sabah-fakhri-magic-singing_700x400

موعد ومكان تشييع جثمان الراحل صباح فخري

tamer-hosny-songs-ofh0ibd5l6tkvksyvs21kdn4qbpw5sfp03rqqu5qro

تامر حسني يتصدر مواقع التواصل - فيديو

000_APP2002071737508_1

النجوم يرثون صباح فخري بكلمات مؤثرة

00e43a1f-e59d-40bb-aa3f-920495b271c4

إد شيران يتصدر قائمة أغنى فنانين العالم

News-P-468481-637039627483287479-730x438

شاهد... ماريتا الحلاني قبل 19 عاما

11ipj-2-730x438-1-730x438

شاهد ...معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

أخبار متعلقة
Doc-P-853432-637647011320401554

نادين نسيب نجيم تشن هجوما عنيفا على إعلامي - صورة

f9b0b262-0471-4e7c-bafd-e91070d4be1a_16x9_1200x676

نادين نسيب نجيم بأقوى هجوم على منتقديها - صورة

14ipj-20-730x438

شاهد ...ابن راغب علامة حديث السوشيال ميديا بوسامته

Doc-P-800505-637507027873047859

رامي عياش بأحدث ظهور له - شاهد

2930569321

شاهد ...أول صورة لـ وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى من داخل منزله

EV33bVkUwAATnbE

ياسمين صبري بأحدث ظهور لها -صور