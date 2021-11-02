مكسيم خليل يهنئ شقيقه بخطوبته - صورة

الوكيل الإخباري - نشر النجم السوري مكسيم خليل صورة لشقيقه الأصغر عمرو مع عروسه رهف، وذلك عبر حسابه في "إنستغرام"، حيث حرص على تهنئته بمناسبة خطوبته.

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وتمنى مكسيم لشقيقه عمرو هاني خليل، وعروسه أن يكملا حياتهما بالحب، وأن يسود علاقتهما الأمان والسلام، متابعاً: "ألف مبروك الخطوبة".

ورد "عمرو" على مكسيم، في تعليق له، فكتب قائلاً: "الله يخليلي ياك أخي أبو هاني أنت السند الحقيقي بالحياة.. بكل مراحل حياتي معي وجنبي بكل تفصيل".



المصدر- لبنان 24