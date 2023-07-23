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الأحد، 23-07-2023 12:07 م

ملك أحمد زاهر: ناقص أبيع كليتي عشان أكمل يومين في الساحل

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الوكيل الإخباري- أبدت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر انزعاجها من ارتفاع الأسعار في الساحل الشمالي.

وقالت ملك أحمد زاهر عبر خاصية ستوري حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram: "أنا ماشية في إجراءات بيع كليتي عشان أكمل يومين في الساحل الشمالي".

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وأضافت: "إيه الأرقام اللي بشوفها في الساحل الشمالي دي؟ أنا مرعوبة حاسة إني في حلم، أرخص حاجة هنا في الساحل بـ 375 ألف جنيه وغالبا بتكون المياه ودي أقل حاجة هنا".

وتابعت ملك زاهر: "فين أيام الساحل الطيب أما كنا بنصحى 10 الصبح وكنا بنتفرج على مسرحية العيال كبرت يوميا وبدون ملل ومبسوطين فين الأيام دي".

وكان آخر أعمال ملك أحمد زاهر فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

في الفن


 




 

 


 

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