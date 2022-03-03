ممثل يشكك في طلاق منة عرفة ومحمود المهدي

الوكيل الإخباري - شكك الممثل المصري محمد نجاتي على إعلان الممثل المصري محمود المهدي طلاقة من زوجته الممثلة المصرية منة عرفة.

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وقال محمد نجاتي، والذي كان جزء من أزمة طلاقهما الأولى، في تصريحات صحفية لـ "المصري اليوم"، مبدياً دهشته من تصرف محمود المهدي: "أنا مبقتش عارف الحقيقة من محاولة صنع التريند، اللي حصل دا اتعمل فينا قبل كدا من أجل الوصول للترند وكان الهدف منها الترند دون فعل أي شيءء يستدعي انفصالهما وعودتهما سريعاً.

ما يفعله الثنائي ما هي إلا محاولات للتواجد والشهرة السلبية المصطنعة واستفزاز بعض النجوم للصعود على أسمائهم لتحقيق شهرة واهية غير حقيقية والجمهور يفهم ذلك. لو حقيقي فأنا أتمنى لها كل حاجة كويسة لأنها بنت كويسة وفنانة محترمة، ولها مستقبل كبير أما لو الانفصال كان غير حقيقي فستكون بمثابة حلقة جديدة من مسلسل البحث عن الترند".

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