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السبت، 05-02-2022 12:25 م

زوج منة عرفة يكشف تطورات حالتهما الصحية بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - كتب محمود المهدي، زوج الفنانة الشابة منة عرفة عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً كشف من خلاله عن تطورات حالتهما الصحية بعد إعلانها عن إصابتهما وأسرتها بفيروس كورونا.

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قائلاً: "ربنا يشفي كل مريض يا رب بجد محدش يستهتر اليومين دول أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس".

 

وأضاف: "تعبت جامد.. وأنا وأهلها اتعدينا كورونا... بجد التعب صعب أوي وربنا يحمي كل واحد بجد خلو بالكم إحنا شباب هنستحمل بس الأهل مش هتقدر بالذات الناس الكبيرة وادعولنا لو سمحتوا".

 

 

 لها

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