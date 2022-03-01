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الثلاثاء، 01-03-2022 12:32 م

طلاق منة عرفة للمرة الثانية

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الوكيل الإخباري - في مفاجأة غير متوقعة، أعلن محمود المهدي، زوج الفنانة منة عرفة، انفصالهما للمرة الثانية من خلال منشور عبر تطبيق "إنستغرام".

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وكتب الشاب المثير للجدل بمواقفه وتعليقاته: "تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني".

بدورها، كتبت منة عبر خاصية الستوريز منشوراً جاء فيه: "إن كان لنا نصيب في شيء سنراه، وإن لم يكن فالخير فيما قدّره الله".

وأتبعت المنشور بآخر عبارة عن دعاء يقول: "اللهم أجبر خاطري جبراً أنت وليّه... ربي اشرح لي صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني...".

لها

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