الخميس 03-02-2022
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الخميس، 03-02-2022 01:07 م

منة عرفة تعلن إصابتها وعائلتها بـ كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة عن إصابتها وعائلتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على خاصية الستوري في حسابها الرسمي في انستغرام، صورةً لها من المستشفى وعلّقت عليها بالقول: الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا وماما والبيت كلّه ومحمود إيجابي كورونا.

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وأشارت إلى أن العائلة متعبة جدًا بسبب الفيروس التاجي، وإن كورونا صعبة، وناشدت جمهورها الدعاء لها ولعائلتها كي يتجاوزوا هذه المحنة.

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