منة عرفة بأول ظهور إعلامي بعد طلاقها

الوكيل الإخباري - حلت الممثلة المصرية منة عرفة ضيفة على برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عبر قناة "النهار"، ليكون أول ظهور إعلامي لعرفة بعد طلاقها من الممثل المصري محمود المهدي.



وأكدت منة عرفة أنها تمر بفترة تخبط ومراجعة للذات وللقرارات، وأن كل ما حصل بينها وبين زوجها السابق كان "غصب عنها"، فهي لا تحب المشكلات وتفضل أن تكون بعيدة عن الجدل، ولا ترد على الهجوم، وقالت: "يمكن أنا طيبة زيادة عن اللزوم وبتحط في وش المدفع، اللي بيخطر على بالي بقوله، وكل الحاجات المعروفة عني على مواقع التواصل الاجتماعي كانت غلط".

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كما اكدت أنها لا تسعى أبداً لأن تدخل "الترند" بأخبارها وتصرفاتها، وقالت: "لو بجري ورا الترند، كنت أطلع وأتلكم، ليه ملتزمة الصمت والصحفيين بيكلموني مبردش؟ ده أمر مش بعمله عن قصد، مش بجري وراه ومش عاوزاه".

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