الإثنين 04-04-2022
الوكيل الاخباري

درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 10 درجات غداً

النواب ينتخب لجنة الصحة والبيئة - أسماء

الحكومة اللبنانية تعلن الافلاس رسمياً

الرحاحلة للوكيل: استدامة مُستمر ولا خوف على أموال الضمان

مجلس النواب يشرع بانتخاب لجنة جديدة للصحة والبيئة

الافتاء توضح حول حكم من أكل أو شرب ظنّا أنّ الفجر لم يطلع

التربية: الإعلان عن برنامج امتحانات الثانوية العامة للدورة العادية اليوم

صندوق الزكاة: إطلاق سراح 800 غارمة في اول ايام رمضان

القدس: إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال في باب العامود

انقطاع الكهرباء خلال المنخفض على طاولة النواب اليوم

الإثنين، 04-04-2022 12:40 م

منة عرفة بأول ظهور إعلامي بعد طلاقها

منة-عرفة-800x549


الوكيل الإخباري - حلت الممثلة المصرية منة عرفة ضيفة على برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عبر قناة "النهار"، ليكون أول ظهور إعلامي لعرفة بعد طلاقها من الممثل المصري محمود المهدي.

وأكدت منة عرفة أنها تمر بفترة تخبط ومراجعة للذات وللقرارات، وأن كل ما حصل بينها وبين زوجها السابق كان "غصب عنها"، فهي لا تحب المشكلات وتفضل أن تكون بعيدة عن الجدل، ولا ترد على الهجوم، وقالت: "يمكن أنا طيبة زيادة عن اللزوم وبتحط في وش المدفع، اللي بيخطر على بالي بقوله، وكل الحاجات المعروفة عني على مواقع التواصل الاجتماعي كانت غلط".

اضافة اعلان


كما اكدت أنها لا تسعى أبداً لأن تدخل "الترند" بأخبارها وتصرفاتها، وقالت: "لو بجري ورا الترند، كنت أطلع وأتلكم، ليه ملتزمة الصمت والصحفيين بيكلموني مبردش؟ ده أمر مش بعمله عن قصد، مش بجري وراه ومش عاوزاه".

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
74628403-b668-40ad-852d-d49e53734456

نجم الكوميديا جيم كاري يفاجئ جمهوره بقرار صادم

379821_0

هجوم على مسلسل عمرو سعد ومطالبات بوقف عرضه

d1fd2af0c5

إلهام شاهين ترد بقوة على هجوم مي العيدان عليها

16265422750

كيفانش تاتليتوغ ينتظر مولوده الأول ويختار له هذا الإسم الغريب

9464893_1615719885

هجوم وانتقادات لمحمد رمضان في مسلسله بسبب أسنانه

98-4-730x438

صور نادرة لزوجة أحمد الشريف