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الثلاثاء، 25-01-2022 01:19 م

المخرج جلال الشرقاوي في العناية المركزة

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي عن عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، إصابة والدها الفنان الكبير والمخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وأكدت عبير أن والدها أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين تقريباً، وتم نقله إلى المستشفى منذ عشرة أيام لتلقي العلاج ومتابعة حالته الصحية، بسبب معاناته الشديدة من أعراض إصابته بهذا الفيروس اللعين.

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