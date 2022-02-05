منى أبو حمزة تحتفل على طريقتها بعودة حديث البلد - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو للاعلامية منى أبو حمزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترقص وتحتفل من منزلها بأول حلقة من الموسم الجديد من برنامج "حديث البلد" عبر الـMTV .
وكان ضيوف الحلقة الأولى من الموسم الجديد التي عرضت أمس الجمعة: الفنانة مايا دياب، الممثلة ريتا حايك، ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي، الممثلة ارزة الشدياق، الفنان بشار الجواد، الممثل الكوميدي غابي حويّك والممثلة رولا بقسماتي.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
01:32 / 01:32
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة