منى أبو حمزة تحتفل على طريقتها بعودة حديث البلد - فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر فيديو للاعلامية منى أبو حمزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترقص وتحتفل من منزلها بأول حلقة من الموسم الجديد من برنامج "حديث البلد" عبر الـMTV .

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وكان ضيوف الحلقة الأولى من الموسم الجديد التي عرضت أمس الجمعة: الفنانة مايا دياب، الممثلة ريتا حايك، ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي، الممثلة ارزة الشدياق، الفنان بشار الجواد، الممثل الكوميدي غابي حويّك والممثلة رولا بقسماتي.









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