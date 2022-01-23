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الأحد، 23-01-2022 12:55 م

مايا دياب تتمنى الأمومة لدينا الشربيني - صورة

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الوكيل الإخباري - علقت النجمة مايا دياب بطريقة عفوية على بوستر فيلم صديقتها النجمة المصرية دينا الشربيني الجديد "حامل اللقب"، متمنية لها أن ترزق بأطفال، وذلك بعد ظهورها بالصورة وهي حامل برفقة صديقها الفنان هشام ماجد.

وفي إطار الترويج لفيلم النجمة المصرية، نشرت مايا صورة البوستر الكوميدي وعلقت عليه قائلة: "دلوقتي حامل اللقب وعقبال ما أشوفك حامل بجد يا رب... بحبك، مبروك".

بدورها أعادت الشربيني نشر تهنئة صديقتها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام، وعلقت قائلة: "بحبك جداً مايوشي.. ووحشتيني"، وهو ما تفاعل معه جمهور النجمتين بكثافة وأثنوا على علاقة الصداقة الجميلة التي تجمع بينهما والتي تظهر بكل المناسبات. 

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