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الأربعاء، 31-01-2024 11:24 ص

منى زكي بأول تعليق على دعم أحمد حلمي ونجاح 'رحلة 404' - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة منى زكي عن سبب توجيهها الشكر أكثر من مرة إلى زوجها النجم أحمد حلمي، مؤكدة أنها لم تكن معتادة على توجيه رسائل علنية له، ولكن يجب أن يعلم الجميع حقيقة دوره في دعمها فنياً منذ اللحظة الأولى لزواجهما وحتى الآن، كما تحدثت منى زكي عن سبب تأجيل فيلمها الأخير "رحلة 404" أكثر من 10 سنوات، وقالت إن سر نجاحه يكمن في "الكتابة الحلوة والشخصيات والفلسفة وراء القصة".

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وأضافت منى زكي، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس بقناة "دي إم سي": "أحمد حلمي أكتر حد بيساندني من زمان من أول ما اتجوزنا، أنا مش متعودة أشكره لكن هو بالنسبة لي سند كبير.

 

 

 

تابعت: "أحمد حلمي لأنه جواه فنان متنوع ومختلف، بالنسبة لي سند كبير ودايماً معايا في كل عمل، وهو حبيبي أوي".


وعن نجاح فيلم "رحلة 404"، قالت منى زكي: "فيلم رحلة 404 كان عندي الورق بتاعه من 2013، ومن وقتها جذبني فيه الكتابة الحلوة والشخصيات والفلسفة وراء القصة".

 

 

سيدتي

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