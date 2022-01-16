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الأحد، 16-01-2022 11:17 ص

منى زكي تنتظر عرض أول أفلامها مع نيتفلكس - فيديو

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الوكيل الإخباري - تنتظر الفنانة المصرية، منى زكي، طرح أحدث أفلامها السينمائية “أصحاب ولا أعز”، خلال الشهر ‏الجاري، والذي يشهد على أول تعاون فني بينها وبين منصة “نيتفلكس” الرقمية الأمريكية.‏

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كما يمثل الفيلم التعاون الأول بين منى زكي والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، التي أكدت الممثلة المصرية أنها لطالما رغبت بشدة في التعاون معها المخرجة المرشحة لجائزة أوسكار، وصاحبة أفلام مثل “وهلأ لوين” و”كفر ناحوم”.

 

 

صوت بيروت انترناشونال 

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