السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام حول موعد دوام طلبة المدارس الخاصة

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

مجدداً .. كلب ضال ينهش طفلًا امام منزله

الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

الامن العام يكشف سبب وفاة لبناني بعمان

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

السبت، 29-07-2023 11:00 ص

من الأردن .. نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس بأطول رداء -صور

WhatsApp Image 2023-07-28 at 14.05.38 (4)


الوكيل الإخباري-  حققت الفنانة نجوى كرم رقماً قياسياً بأطول رداء خلال تواجدها بالعاصمة عمان والكشف عن البومها الجديد "كاريزما " لتصبح اول مطربة لبنانية تحقق لقب غينيس للارقام القياسية .

اضافة اعلان

 

وشاركت الصفحة الرسمية لموسوعة غينيس للارقام القياسية صوراً للفنانة وهي ترتدي الرداء الابيض عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل وعلقت :"حققت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إحدى أشهر نجمات المنطقة العربية، إنجازاً مذهلاً لأطول رداء خلال الكشف عن ألبومها الجديد "كاريزما". حيث اجتمعت كرم مع جماهيرها في العاصمة الأردنية عمّان مرتدية رداء قياسي بطول مذهل 55.7 متر (182.7 قدم) وذلك يوم 27 يوليو 2023، لتصبح بذلك أول مطربة لبنانية تحقق لقب غينيس للأرقام القياسية – السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم "

 

واطلقت غينيس اسم "كاريزما" نسبة لالبومها الجديد قائلة :"واحتفالاً بتاريخها الطويل، أطلق على الرداء اسم "كاريزما" تيمناً بألبومها الذي أصدرته مؤخراً في مايو 2023 والذي لاقى انتشاراً واسعاً في المنطقة "

 

يتضمن الألبوم سبعة أغاني تبرز مجموعة متنوعة من الأساليب الموسيقية فيها، مما يعكس قدرة نجوى على التحول بسلاسة بين التأثيرات الكلاسيكية والحديثة مع الحفاظ على الطابع اللبناني المميز الذي صاغ مسيرتها الفنية الراقية

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
de53bd6051

20 ديناراً سعر تذكرة حفل الفنان راغب علامة بجرش اليوم - رابط

608790_original

منى زكي تكشف حقيقة إنتاجها مسلسلها مع زوجها أحمد حلمي

9F04E2D9-1DD8-4B9B-BD13-1C8395CCB3C8

أحمد ماهر يكشف سبب رفضه الظهور في السينما أخيراً

127-171824-art-support-hussein-al-jasmi_700x400

حسين الجسمي يثير قلق محبيه بسبب المرض

33-6

اتت من مصر لأول مرة .. ضيفة غير متوقعة في مهرجان جرش -صورة

19_2023-638209921671665448-166

أول رد من شيرين عبد الوهاب بعد شائعة وفاتها

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-07-15 at 04.18.56

وصلة دبكة على مسرح كاظم الساهر في عمان - فيديو

1

ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان