من الأردن .. نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس بأطول رداء -صور

الوكيل الإخباري- حققت الفنانة نجوى كرم رقماً قياسياً بأطول رداء خلال تواجدها بالعاصمة عمان والكشف عن البومها الجديد "كاريزما " لتصبح اول مطربة لبنانية تحقق لقب غينيس للارقام القياسية .

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وشاركت الصفحة الرسمية لموسوعة غينيس للارقام القياسية صوراً للفنانة وهي ترتدي الرداء الابيض عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل وعلقت :"حققت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إحدى أشهر نجمات المنطقة العربية، إنجازاً مذهلاً لأطول رداء خلال الكشف عن ألبومها الجديد "كاريزما". حيث اجتمعت كرم مع جماهيرها في العاصمة الأردنية عمّان مرتدية رداء قياسي بطول مذهل 55.7 متر (182.7 قدم) وذلك يوم 27 يوليو 2023، لتصبح بذلك أول مطربة لبنانية تحقق لقب غينيس للأرقام القياسية – السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم "

واطلقت غينيس اسم "كاريزما" نسبة لالبومها الجديد قائلة :"واحتفالاً بتاريخها الطويل، أطلق على الرداء اسم "كاريزما" تيمناً بألبومها الذي أصدرته مؤخراً في مايو 2023 والذي لاقى انتشاراً واسعاً في المنطقة "

يتضمن الألبوم سبعة أغاني تبرز مجموعة متنوعة من الأساليب الموسيقية فيها، مما يعكس قدرة نجوى على التحول بسلاسة بين التأثيرات الكلاسيكية والحديثة مع الحفاظ على الطابع اللبناني المميز الذي صاغ مسيرتها الفنية الراقية







