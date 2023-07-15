ماجدة الرومي تطرب جمهور مهرجان ليالي عمان



الوكيل الاخباري – أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء أمس الجمعة، حفلاً غنائياً في ختام فعاليات "مهرجان ليالي عمان" الذي أقيم على مدى يومين في أرض المعارض على طريق مطار الملكة علياء الدولي، وافتتح حفلاته المطرب العراقي كاظم الساهر.



وتغنت الرومي بالأردن وبقيادته، في مستهل حفلها، مشيدة بالانفتاح على الأشقاء العرب واحتضانهم، مبينة أنها تجد الحب والألفة والتقدير، في كل مرة تزور بها عمان.

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