السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 12:41 م

من الفتاة التي ارتبط بها الفنان وائل كفوري ؟ - أول ظهور

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الوكيل الإخباري- كشفت مصادر فنية عن الفتاة التي ارتبط بها الفنان اللبناني وائل كفوري سيدة الاعمال والنجمة المغربية سكينة غلامور إثر حملات تناولت إسمها بشكل غير مباشر خصوصاً بعد حديث عن إنفصالها عن وائل.

سكينة غلامور وهو اسمها الفني تعرفت بحسب المعلومات على كفوري في احدى الدول الاوروبية و نشأت بينهما علاقة حب دامت لاكثر من عامين قبل ان تسرب بعض الاخبار موضوع إنفصالهما قبل ان يتعرض لحادث سير مروع في بيروت نجا وائل منه بأعجوبة .

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و سكينة حتى الان لم تتحدث عن العلاقة التي جمعتها بوائل كفوري ويقال ان ثمة صور كثيرة تجمعهما ممكن ان تخرج الى العلن في اي لحظة، علماً ان لا فتور بينهما حتى الان.

 


 

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