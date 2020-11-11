من جديد.. أغنية للفنان سعد لمجرد تتخطى 94 مليون مشاهدة

الوكيل الاخباري - بعد أن طرحها عبر قناته الخاصة على «يوتيوب» في 15 تموز/يوليو الماضي، تخطت أغنية الفنان المغربي سعد لمجرد «عدى الكلام» حاجز الـ94 مليون مشاهدة.

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وهذه الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان عزيز الشافعي، وقد لاقت إعجاب عدد كبير من محبي الفنان.



وكان الفنان المغربي قد تعرض لحملة منع من الغناء في القاهرة، بعد الإعلان عن حفلة له على مسرح «كايرو شو» بسبب دعاوى التحرش التي يواجهها.

شاشة نيوز

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