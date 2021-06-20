مهرجان الجونة يمنح جائزة للفنان أحمد السقا في دورته الخامسة

الوكيل الإخباري - يمنح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة 2021، جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم المصري أحمد السقا اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.



وتعليقًاً على ذلك، صرح أحمد السقا قائلًا: "إنه لشرف عظيم لي أن يتم تكريمي بجائزة الإنجاز الإبداعي لمهرجان الجونة السينمائي هذا العام.

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بينما استرجع مسيرتي، أتذكر جميع عظماء صناعة السينما الذين أثروا في مسيرتي المهنية وعلموني وألهموني، أنا ممتن جدا لهم، جنبا إلى جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز على كل الحب والدعم الذي قدموه لي على مر السنين، أدين بهذا الإنجاز لكل هؤلاء الأفراد المدهشين الذين وقفوا إلى جانبي في كل خطوة".

المصدر - بلدنا اليوم