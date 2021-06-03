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الخميس، 03-06-2021 09:41 ص

هكذا احتفى مهرجان شرم الشيخ السينمائي بالراحل سمير غانم

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الوكيل الإخباري - قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي الاحتفاء بنجم الكوميديا الراحل سمير غانم، حيث قامت إدارة المهرجان باعتماد بوسترين دعائيين للمهرجان، أحدهما يعبر عن حال صناعة السينما في مصر والعالم التي مرت بظروف بالغة الصعوبة بسبب جائحة كورونا، وبوستر خاص بالنجم الكبير الراحل سمير غانم.

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وكانت إدارة المهرجان، والذي يترأسه د ..جمال زايدة، كشفت النقاب عن بوستر الدورة الرابعة للمهرجان، ويتصدره صورة النجم الراحل سمير غانم، تقديرا لعطائه السينمائي والتلفزيوني على مدار 50 عاما، وضع خلالها البسمة على وجوه محبيه من الملايين في مصر والعالم العربي.

 

من جانبه، أكد المدير الفني للمهرجان أشرف سرحان، العمل على ترتيب تكريم خاص يحضره نجوم مصر والعالم، خلال أيام المهرجان، ويتضمن ندوة خاصة عن سمير غانم وفن الكوميديا، يتحدث فيها أصدقاء ورفقاء الفقيد الراحل من الوسط الفني حول الدور الكبير، الذي قدمه من خلال فن الإضحاك التلقائي في مسيرة طويلة، بدأت بثلاثي أضواء المسرح ثم أدواره المختلفة على المسرح والإذاعة والتلفزيون.

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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