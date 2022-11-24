مهرجان الرباط الدولي يختتم فعالياته بتكريم سلاف فواخرجي

الوكيل الإخباري-يختتم مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف دورته السابعة والعشرين، اليوم الخميس 24 نوفمبر وتكرم خلال حفل الختام النجمة سلاف فواخرجي، والفنانة العمانية فخرية خميس ، والفنانة المغربية نورا الصقلي، الفنان المغربي فريد الركراكي .



المهرجان تنافس خلال فعالياته 93 فيلمًا من مختلف دول العالم وضمت لجنة التحكيم أسماء عالمية مثل كارلو أنطونيو جنتيلي، الصحفي والناقد السينمائي وعضو الرابطة الإيطالية الوطنية لنقاد السينما، وبوجار أليماني، المخرج الألباني الذي حازت أفلامه على جوائز في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وفانيسا تاتجانا، منتجة ومخرجة كندية، والمخرج المصري المتميز سعد هنداوي بالإضافة إلى أسماء أخرى وازنة مغربية وأجنبية



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