حسين فهمي يكشف كواليس توليه رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي

الوكيل الإخباري - قال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الممثل المصري حسين فهمي، إن عودته للمهرجان مرة أخرى، تشبه مشاركته في العروض المسرحية المختلفة، وكشف أنه لم يكن مؤهلاً نفسياً للظهور في المهرجان، إلا في النسخة الجديدة منه، التي ستشهد مشاركة 52 دولة فيه، وسيتم تكريم الفنان الراحل سمير صبري".



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ولفت فهمي إلى أن إهتمام الدولة المصرية بمهرجان القاهرة السينمائي، شجعه على تولي رئاسة المهرجان.

وتابع في حديثه خلال إستضافته في برنامج "مساء dmc"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، وقال: "مصر دائماً بتمد أيدها لدول العالم، ودائماً منفتحة على دول العالم، ولديها رغبة شديدة في أن يكون المهرجان بعيداً عن الصراعات العالمية، ورئيسة لجنة التحكيم هتكون مخرجة يابانية".

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