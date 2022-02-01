مهيرة عبدالعزيز ممثلة على المسرح.. لأول مرة

الوكيل الإخباري - أعلنت الممثلة والإعلامية الإماراتية، مهيرة عبدالعزيز، عن مشاركتها كممثلة لأول مرة على المسرح، من خلال عرض يحمل اسم "كازانوفا"، مشيرة إلى أنه سيجري عرضه ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام في المملكة العربية السعودية هذه الفترة.





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وأخبرت مهيرة عبدالعزيز جمهورها المتابع لحسابها في "إنستغرام"، عن تلك المشاركة، معربة عن سعادتها بالوجود رفقة نجوم مصر في هذا العرض المميز، موضحة أنه سيجري عرضه في الثاني من فبراير الجاري.



وأضافت مهيرة عبدالعزيز، قائلة: "العرض الأول يبدأ يوم 2 فبراير في مسرح محمد العلي في البوليفارد.. تابعوا الكواليس في الستوري وسناب".

ويجتمع الصديقان عمرو يوسف وحسن الرداد مرة أخرى في هذا العرض، بعد بدايتهما سوياً في مسلسل "الدالي"، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، حيث يتكرر اللقاء مرة ثانية، بعد 16 عاماً من الغياب، لكن هذه المرة من خلال خشبة المسرح.





زهرة الخليج