مواعيد ونجوم حفلات مهرجان فبراير الكويت 2023

الوكيل الإخباري- كشفت شركة روتانا عن جدول حفلات "مهرجان فبراير الكويت 2023"، الذي يقام كل عام ويضم عدد كبير من نجوم الغناء الخليجي والعربي.

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ونشرت "روتانا" جدول حفلات مهرجان فبراير الكويت 2023، المقررة إقامتها فوق خشبة مسرح "أرينا 360 مول"، موضحةً أن الحفل الأول يقام في تاريخ 3 فبراير (شباط) المقبل، ويحييه الفنان نبيل شعيل إلى جانب الفنانة السورية أصالة نصري.









وذكرت الشركة أيضاً أن الحفل الثاني يصادف يوم 4 فبراير (شباط)، ويحييه فنان العرب محمد عبده منفرداً.







ويأتي ثالث الحفلات الغنائية بتاريخ 9 فبراير (شباط) مع الفنانة أنغام، ويشاركها في إحيائه الفنان مطرف المطرف، في حين يصادف موعد الحفل الرابع تاريخ 10 فبراير(شباط)، ويحييه كل من الفنان ماجد المهندس والفنانة نانسي عجرم.









أما الحفل الخامس، يقام بتاريخ 16 فبراير (شباط)، ويحييه كل من الفنانة نوال الكويتية إلى جانب الفنان السعودي أصيل أبوبكر.







ومن المقرر أن يحيي الفنان عبدالله الرويشد والفنانة اللبنانية إليسا، آخر حفلات المهرجان يوم 17 فبراير (شباط).





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