موسيقار كردي يؤكد: سعاد حسني ماتت مقتولة - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف الملحن والموسيقار الكردي هلكوت زاهر، في لقائه مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس"، تفاصيل جديدة عن وفاة الفنانة سعاد حسني، والتي كانت صديقته، وكان بينهما تواصل كبير أثناء وجودها في لندن وقبل وفاتها بأيام قليلة.





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وتابع هلكوت زاهر قائلا: "أستبعد نهائيًا فكرة الانتحار، سعاد حسني قُتلت لأنها كانت على سكة الرجوع إلى مصر، وأنا كنت معها على نفس الطائرة وحددنا طريق الرجوع على طريق شرم الشيخ .

وأضاف: "وكانت بصحة جيدة، وعملت عمليات تجميلية لتعود مرتاحة وأكثر ثقة، وقبل ثلاثة أيام من حدوث هذا الحدث، وكنا على الاتصال من باريس إلى لندن، وكانت تحكي لي على السيناريوهات التي كانت معروضة عليها، ووافقت على عمل لـرأفت الميهي وكانت حابة محمد هنيدي يكون معاها".

وأضاف: "ناهد يسري كانت مقربة لسعاد حسني وخلال تواجد السندريللا في لندن، كانت تتواجد هناك هي الأخرى".



وتابع: "ناهد يسري خططت لكل ما حدث في مقتل سعاد حسني، لأنها ساعدتها كثيرًا وكانت سكرتيرتها في السبعينيات"، موضحا: "سعاد حسني كانت سيدة عظيمة، وملهاش أصدقاء في الوسط الفني".





المصدر - لها